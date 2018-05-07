Шарапова поднялась на 52-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 53-го на 52-е место в обновленной версии рейтинга WTA. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 15-ю позицию.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Первую позицию продолжает занимать румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 7 мая:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8055 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 5273
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) - 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3550…
15 (15). Дарья Касаткина (Россия) - 2570…
27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) - 1618…
31 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1520…
33 (32). Екатерина Макарова (Россия) - 1380…
43 (43). Елена Веснина (Россия) - 1175…
52 (53). Мария Шарапова (Россия) - 1073…
86 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) - 746.
* положение в предыдущем рейтинге
Slim Taller
Не просто поднялась,а совершила стремительное восхождение с 53-го на 52-е место.
09:56
За Арсеналий с децтва!))
.
09:14
За Арсеналий с децтва!))
Всё, Симонка обошла Сафину и вышла на чистое 13-е место... Впереди Энджи +7 недель.)
09:13