Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA, Касаткина - 20-я

Россиянка Мария Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественница Дарья Касаткина, дошедшая до финала турнира в Дубае, занимает 20-е место. На первое место в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA
Положение на 26 февраля
1 (2*). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков
2 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 7525
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5480
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3086
10 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 3055
19 (20). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362…
20 (24). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2300...
23 (22). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА – 2125
24 (23). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 2110...
37 (37). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1380...
41 (43). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1247...
83 (86). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769...
94 (94). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 687
* – положение в предыдущем рейтинге
Бабасян Арсен Ноунеймович
Симонку со вторым пришествием на Трон!) Как минимум до начала грунтового сезона она должна быть первой.) У Каро бОльшая защита.) А вот на грунте Симе придётся поработать.)
10:04