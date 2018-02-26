Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA, Касаткина - 20-я

Россиянка Мария Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественница Дарья Касаткина, дошедшая до финала турнира в Дубае, занимает 20-е место. На первое место в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA

Положение на 26 февраля

1 (2*). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков

2 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 7525

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5480

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3086

10 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 3055

19 (20). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362…

20 (24). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2300...

23 (22). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА – 2125

24 (23). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 2110...

37 (37). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1380...

41 (43). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1247...

83 (86). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769...

94 (94). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 687

​* – положение в предыдущем рейтинге