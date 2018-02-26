09:42 | Теннис — WTA

Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA, Касаткина - 20-я

2

Россиянка Мария Шарапова поднялась на 41-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественница Дарья Касаткина, дошедшая до финала турнира в Дубае, занимает 20-е место. На первое место в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA

Положение на 26 февраля

1 (2*). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков

2 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 7525

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5480

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3086

10 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 3055

19 (20). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362…

20 (24). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2300...

23 (22). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА – 2125

24 (23). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 2110...

37 (37). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1380...

41 (43). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1247...

83 (86). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769...

94 (94). Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 687

* – положение в предыдущем рейтинге

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бабасян Арсен Ноунеймович

Симонку со вторым пришествием на Трон!) Как минимум до начала грунтового сезона она должна быть первой.) У Каро бОльшая защита.) А вот на грунте Симе придётся поработать.)

10:04

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!