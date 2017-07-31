Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Так, лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, продолжает занимать восьмую строчку. Мария Шарапова поднялась на две позиции и занимает 171-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 31 июля

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6751 очко

2 (2). Халеп (Румыния) – 5770

3 (3). Кербер (Германия) – 5626

4 (4). Мугуруса (Испания) – 4991

5 (5). Свитолина (Украина) – 4935

6 (6). Возняцки (Дания) – 4860

7 (7). Конта (Великобритания) – 4665

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410

9 (9). В. Уильямс (США) – 4052

10 (10). Радванска (Польша) – 3940...

17 (19) ВЕСНИНА (Россия) - 2121

18 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2025

36 (33). КАСАТКИНА (Россия) – 1331...

58 (59). МАКАРОВА (Россия) – 1025...

65 (67). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 933…

82 (84). РОДИНА (Россия) – 712...

90 (88). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 684…

171 (173). ШАРАПОВА (Россия) – 310

* – положение в предыдущем рейтинге