Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Так, лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, продолжает занимать восьмую строчку. Мария Шарапова поднялась на две позиции и занимает 171-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 31 июля
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6751 очко
2 (2). Халеп (Румыния) – 5770
3 (3). Кербер (Германия) – 5626
4 (4). Мугуруса (Испания) – 4991
5 (5). Свитолина (Украина) – 4935
6 (6). Возняцки (Дания) – 4860
7 (7). Конта (Великобритания) – 4665
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410
9 (9). В. Уильямс (США) – 4052
10 (10). Радванска (Польша) – 3940...
17 (19) ВЕСНИНА (Россия) - 2121
18 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2025
36 (33). КАСАТКИНА (Россия) – 1331...
58 (59). МАКАРОВА (Россия) – 1025...
65 (67). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 933…
82 (84). РОДИНА (Россия) – 712...
90 (88). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 684…
171 (173). ШАРАПОВА (Россия) – 310
* – положение в предыдущем рейтинге