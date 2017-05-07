Шарапова победила в Мадриде Лучич-Барони и встретится с Бушар

Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде. Россиянка в трех сетах одолела Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии, причем в решающем сете не отдала ей ни одного гейма.
Следующей соперницей Шараповой станет канадка Эжени Бушар, победившая Ализе Корне.
Шарапова получила от организаторов турнира в Мадриде wild card. Для нее это уже второй турнир после истечения 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила Кристине Младенович.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - Лучич-Барони (Хорватия, 17) - 4:6, 6:4, 6:0
tryam
первый сет удручал, 40% первая подача, 2 винера чудом вытащила...
16:12
redgy
Ай молодец)
16:11