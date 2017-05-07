16:05 | ТЕННИС — WTA

Шарапова победила в Мадриде Лучич-Барони и встретится с Бушар

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Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде. Россиянка в трех сетах одолела Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии, причем в решающем сете не отдала ей ни одного гейма. 

Следующей соперницей Шараповой станет канадка Эжени Бушар, победившая Ализе Корне.

Шарапова получила от организаторов турнира в Мадриде wild card. Для нее это уже второй турнир после истечения 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила Кристине Младенович.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 5 439 350 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Лучич-Барони (Хорватия, 17) - 4:6, 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

первый сет удручал, 40% первая подача, 2 винера чудом вытащила...

16:12

redgy

Ай молодец)

16:11