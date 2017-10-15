Шарапова победила на турнире WTA впервые с мая 2015 года

Россиянка Мария Шарапова стала победительницей турнира в Тяньцзине. В финале она одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Последний раз Шарапова выигрывала турнир WTA в Риме в мае 2015 года. Тогда она в решающем матче победила испанку Карлу Суарес-Наварро.

Шарапова дебютировала в профессиональном теннисе в 2001 году. За это время она выиграла 36 турниров WTA. В ее активе 5 побед на турнирах "Большого шлема" (Australian Open-2008, Roland Garros-2012 и 2014, Уимблдон-2004, а также US Open-2006).