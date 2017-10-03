Шарапова победила Макарову во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:1. 30-летняя Шарапова смогла завершить встречу, которая продолжалась 2 часа 13 минут, с первого матч-бола.
В следующем раунде Шарапова сыграет с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Симона Халеп (Румыния).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - МАКАРОВА (Россия) - 6:4, 4:6, 6:1
.@MariaSharapova triumphs 6-4, 4-6, 6-1 past Makarova in all-🇷🇺 clash!– WTA (@WTA) 3 октября 2017 г.
Advances to @ChinaOpen Third round pic.twitter.com/EfJwAhnPhh
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Haiaxi
Бедная Халеп...
10:34
MVD1969
Бней Иегуда "Хорошо расписанный дог, по указке Анвяровны" Почему тогда Севастова так избирательно к договорнякам подходит? В США - нет договорняка, в Пекине - договорняк?
10:29
rake
иегуда, ты все за свое. и где вылет Маши? Только воздух портишь на этом сайте. шел бы лучше в порносайт
10:09
otradny
Вперёд Маша!!!!!
10:06
Бней Иегуда
Потому что Макарова в 3-м сете не играла.)) Хорошо расписанный дог, по указке Анвяровны.)) Накануне вечером был звонок Кате, что надобно помочь Машеньке втянуться в игровой ритм.)) Два сета - хороший спарринг, дать выработаться, а в третьем при надобности по быстрому слиться.))
10:04
John0201
Посмотрел я третий сет, Шарапова там вообще без каких либо шансов выиграла. Макарова выглядела как ребенок на фоне Маши
10:00