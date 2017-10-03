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09:55 | Теннис — WTA

Шарапова победила Макарову во втором круге турнира в Пекине

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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:1. 30-летняя Шарапова смогла завершить встречу, которая продолжалась 2 часа 13 минут, с первого матч-бола.

В следующем раунде Шарапова сыграет с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Симона Халеп (Румыния).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - МАКАРОВА (Россия) - 6:4, 4:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Haiaxi

Бедная Халеп...

10:34

MVD1969

Бней Иегуда "Хорошо расписанный дог, по указке Анвяровны" Почему тогда Севастова так избирательно к договорнякам подходит? В США - нет договорняка, в Пекине - договорняк?

10:29

rake

иегуда, ты все за свое. и где вылет Маши? Только воздух портишь на этом сайте. шел бы лучше в порносайт

10:09

otradny

Вперёд Маша!!!!!

10:06

Бней Иегуда

Потому что Макарова в 3-м сете не играла.)) Хорошо расписанный дог, по указке Анвяровны.)) Накануне вечером был звонок Кате, что надобно помочь Машеньке втянуться в игровой ритм.)) Два сета - хороший спарринг, дать выработаться, а в третьем при надобности по быстрому слиться.))

10:04

John0201

Посмотрел я третий сет, Шарапова там вообще без каких либо шансов выиграла. Макарова выглядела как ребенок на фоне Маши

10:00