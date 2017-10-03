Шарапова победила Макарову во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:1. 30-летняя Шарапова смогла завершить встречу, которая продолжалась 2 часа 13 минут, с первого матч-бола.

В следующем раунде Шарапова сыграет с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Симона Халеп (Румыния).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - МАКАРОВА (Россия) - 6:4, 4:6, 6:1