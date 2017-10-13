Шарапова победила Фегеле в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над швейцаркой Штефани Фегеле в четвертьфинале турнира в Тяньцзине. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) – Сара Соррибес Тормо (Испания).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ШАРАПОВА (Россия, WC) – Фегеле (Швейцария, Q) – 6:3, 6:1