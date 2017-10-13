Шарапова победила Фегеле в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над швейцаркой Штефани Фегеле в четвертьфинале турнира в Тяньцзине. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) – Сара Соррибес Тормо (Испания).
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
ШАРАПОВА (Россия, WC) – Фегеле (Швейцария, Q) – 6:3, 6:1
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shpasic
лёгкая прогулка.))
10:49
ArtTim
'это точно ее класс...)) 3 сортный турнирчик
10:29
otradny
С таких турниров и нужно готовиться после мельдония...Вперёд,Мария!
10:29
tryam
на классе
10:09