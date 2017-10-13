09:56 | Теннис — WTA

Шарапова победила Фегеле в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

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Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над швейцаркой Штефани Фегеле в четвертьфинале турнира в Тяньцзине. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) – Сара Соррибес Тормо (Испания).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

ШАРАПОВА (Россия, WC) – Фегеле (Швейцария, Q) – 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tianjin/2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

лёгкая прогулка.))

10:49

ArtTim

'это точно ее класс...)) 3 сортный турнирчик

10:29

otradny

С таких турниров и нужно готовиться после мельдония...Вперёд,Мария!

10:29

tryam

на классе

10:09