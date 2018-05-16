Шарапова победила Цибулкову во втором круге турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова во втором круге турнира в Риме обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:2. В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова – Гарбинье Мугуруса.

Ранее в следующий раунд турнира также пробилась Дарья Касаткина, а Светлана Кузнецова и Елена Веснина завершили борьбу.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:4, 6:2