21:40 | Теннис — WTA

Шарапова победила Цибулкову во втором круге турнира в Риме

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Россиянка Мария Шарапова во втором круге турнира в Риме обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:2. В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей пары Дарья ГавриловаГарбинье Мугуруса.

Ранее в следующий раунд турнира также пробилась Дарья Касаткина, а Светлана Кузнецова и Елена Веснина завершили борьбу.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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загадочный лысый ассятин Чмока, БРАТ, ты где??? Ура--поцтреоты злорадствуют.. Опубликуй список ""Злобных Подруг"" нашей полупиндоски литераторши--кондитерши.... 22:16---------Чмока там где и должен быть----в зеро,не понятно как ты оттуда выполз.

22:50

Russellmoto

Цибулкова зато красивее!!

22:50

Cap. Morgan

На классе. Не напрягаясь

22:27

ladafan

что - то почерк знакомый.......а хламок знатно вынесла!!!

22:24

загадочный лысый ассятин

Чмока, БРАТ, ты где??? Ура--поцтреоты злорадствуют.. Опубликуй список ""Злобных Подруг"" нашей полупиндоски литераторши--кондитерши....

22:16

Thomas_Boy_

"Злобных врагов"... Сильно. А у Шараповой есть друзья-подруги что ли?

21:58

Rome22

Младенович, Цибулкова.... сразу двух своих злобных врагов вынесла вперед ногами.... молодец!

21:56

shpasic

а ведь обещали, что "Цибуля сегодня разнесет Шугарпову в клочки". опять обманули(( но Маша-то прёт, конечно, как танк, но хватит ли сил на весь турнир?

21:51

rusfed 2.0

Ай да Маша, ай да красавица!

21:48

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