Шарапова победила Цибулкову во втором круге турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова во втором круге турнира в Риме обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:2. В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова – Гарбинье Мугуруса.
Ранее в следующий раунд турнира также пробилась Дарья Касаткина, а Светлана Кузнецова и Елена Веснина завершили борьбу.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:4, 6:2
Дополнительная информация
- Светлана Кузнецова
- Мария Шарапова
- Елена Веснина
- Доминика Цибулкова
- Дарья Гаврилова
- Дарья Касаткина
- Гарбинье Мугуруса
Материалы других СМИ
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загадочный лысый ассятин Чмока, БРАТ, ты где??? Ура--поцтреоты злорадствуют.. Опубликуй список ""Злобных Подруг"" нашей полупиндоски литераторши--кондитерши.... 22:16---------Чмока там где и должен быть----в зеро,не понятно как ты оттуда выполз.
22:50
Russellmoto
Цибулкова зато красивее!!
22:50
Cap. Morgan
На классе. Не напрягаясь
22:27
ladafan
что - то почерк знакомый.......а хламок знатно вынесла!!!
22:24
загадочный лысый ассятин
Чмока, БРАТ, ты где??? Ура--поцтреоты злорадствуют.. Опубликуй список ""Злобных Подруг"" нашей полупиндоски литераторши--кондитерши....
22:16
Thomas_Boy_
"Злобных врагов"... Сильно. А у Шараповой есть друзья-подруги что ли?
21:58
Rome22
Младенович, Цибулкова.... сразу двух своих злобных врагов вынесла вперед ногами.... молодец!
21:56
shpasic
а ведь обещали, что "Цибуля сегодня разнесет Шугарпову в клочки". опять обманули(( но Маша-то прёт, конечно, как танк, но хватит ли сил на весь турнир?
21:51
rusfed 2.0
Ай да Маша, ай да красавица!
21:48