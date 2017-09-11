Шарапова отыграла 34 позиции в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Лидером по-прежнему остается испанка Гарбинье Мугуруса. Американка Винус Уильямс поднялась на пятую строчку, сместив датчанку Каролин Возняцки на шестую позицию.

Десятку лучших замыкает россиянка Светлана Кузнецова. Ее соотечественница Мария Шарапова отыграла 34 позиции и теперь занимает 87-е место. Напомним, что на прошедшем US Open она дошла до 1/8 финала, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

Американка Слоан Стивенс, выигравшая US Open, поднялась с 66-го на 12-е место, а уступившая ей в финале Мэдисон Кис, ранее занимавшая 50 позицию, теперь идет на 14-й.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 11 сентября

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5307 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 5025

3 (3). Свитолина (Украина) – 4815

4 (4). Плишкова (Чехия) – 4797

5 (6). В. Уильямс (США) – 4612

6 (5). Возняцки (Дания) – 4210

7 (7). Конта (Великобритания) – 3655

8 (8). Остапенко (Латвия) – 3493

9 (9). Младенович (Франция) – 2876

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2846…

12 (66). Стивенс (США) – 2711...

14 (50). Кис (США) – 2212

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1972…

17 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1945...

32 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1436…

34 (30). МАКАРОВА (Россия) – 1356...

57 (54). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 878…

61 (64). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 781…

80 (82). РОДИНА (Россия) – 643…

87 (121). ШАРАПОВА (Россия) – 605

* – положение в предыдущем рейтинге