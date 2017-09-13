Шарапова ответила на критику за расистские высказывания в адрес Уильямс

Мария Шарапова в телепрограмме The View ответила на критику в свой адрес за то, что в автобиографии "Неудержимая", поступившей в продажу 12 сентября, она в "расисткой" манере описала свои впечатления от первой встречи на корте с Сереной Уильямс. Там она вспоминает о "толстых руках и толстых ногах", и представители афро-американского сообщества возмутились, почему россиянка использовала именно такие термины.

"Думаю, вы должны понимать, что я говорю об образе, который сложился у меня 17-летней и впервые увидевшей Серену Уильямс перед собой. Я не была физически развитой, не играли в финале Уимблдона, так что все, что было связано с ее присутствием, пугало меня", - сказала Шарапова.

"Сам по себе опыт встречи с Сереной на корте в 17 лет неописуем. Я же много лет тренировалась в академии во Флориде, видела, как работают Серена и Винус. Сотни, тысячи болельщиков приходили за ними понаблюдать. А тут я вижу ее по другую сторону сетки. Меня как будто засунули в телевизор и сказали: "Вот, у тебя есть шанс сыграть с Сереной", - добавила россиянка.