Шарапова отменила тренировку и устроила себе московский выходной

Как стало известно "СЭ", Мария Шарапова отменила намеченную на сегодня тренировку. Рано утром теннисистка прилетела в Москву из Китая, где выиграла вчера свой первый турнир с мая 2015 года. Уже завтра Шараповой предстоит старт на "ВТБ Кубке Кремля", и предполагалось, что сегодня она проведет ознакомительную тренировку в "Олимпийском". Однако, заселившись в отель в центре Москвы и пообщавшись с Шамилем Тарпищевым, спортсменка решила устроить себе полноценный выходной. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В первом круге "ВТБ Кубка Кремля" в Москве Шарапова сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.