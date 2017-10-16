10:06 | Теннис — WTA

Шарапова отменила тренировку и устроила себе московский выходной


Как стало известно "СЭ", Мария Шарапова отменила намеченную на сегодня тренировку. Рано утром теннисистка прилетела в Москву из Китая, где выиграла вчера свой первый турнир с мая 2015 года. Уже завтра Шараповой предстоит старт на "ВТБ Кубке Кремля", и предполагалось, что сегодня она проведет ознакомительную тренировку в "Олимпийском". Однако, заселившись в отель в центре Москвы и пообщавшись с Шамилем Тарпищевым, спортсменка решила устроить себе полноценный выходной. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В первом круге "ВТБ Кубка Кремля" в Москве Шарапова сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

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Материалы других СМИ
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