Шарапова отказалась от участия в турнире в Дубае

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение отказаться от участия в Dubai Duty Free Tennis Championships, сообщает Sport360. Турнир, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов, стартует 19 февраля.
Россиянка, которой был предоставлен wild card, приняла решение не выступать в ОАЭ из-за болей в предплечье. В первый и последний, на данный момент, раз Шарапова выступила на турнире в Дубае в 2006 году.
Помимо россиянки, от участия в этих соревнованиях отказалась американка Мэдисон Кис. Финалистка US Open-2017 приняла такое решение, сославшись на болезнь.
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NF
Пора на пенсию. Она уже прошлое...
17:35
Александр Иванов
СЭ, клише "Бывшая первая ракетка мира" пора давно уже забыть.. Во-первых, по Рейтингу на конец года с 2002-2017,справка WTA) она НИКОГДА не бъла первой ракеткой мира. Была несколько недель по ходу сезонов, но так давно, что никто и не помнит, кроме СЭ.
16:36
tryam
там не боли...а безобразна физическая форма...как и психологичская
16:21
Grey Owl
на не можно поставить крест.
15:49
Бней Иегуда
Читалось.))
15:38
oleg.bob
Начинается утро в деревне...
15:33
ЮКИ
правильно,маруся!иди лучше в Декрет!
15:33