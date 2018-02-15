15:00 | Теннис — WTA

Шарапова отказалась от участия в турнире в Дубае

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Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение отказаться от участия в Dubai Duty Free Tennis Championships, сообщает Sport360. Турнир, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов, стартует 19 февраля.

Россиянка, которой был предоставлен wild card, приняла решение не выступать в ОАЭ из-за болей в предплечье. В первый и последний, на данный момент, раз Шарапова выступила на турнире в Дубае в 2006 году.

Помимо россиянки, от участия в этих соревнованиях отказалась американка Мэдисон Кис. Финалистка US Open-2017 приняла такое решение, сославшись на болезнь.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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NF

Пора на пенсию. Она уже прошлое...

17:35

Александр Иванов

СЭ, клише "Бывшая первая ракетка мира" пора давно уже забыть.. Во-первых, по Рейтингу на конец года с 2002-2017,справка WTA) она НИКОГДА не бъла первой ракеткой мира. Была несколько недель по ходу сезонов, но так давно, что никто и не помнит, кроме СЭ.

16:36

tryam

там не боли...а безобразна физическая форма...как и психологичская

16:21

Grey Owl

на не можно поставить крест.

15:49

Бней Иегуда

Читалось.))

15:38

oleg.bob

Начинается утро в деревне...

15:33

ЮКИ

правильно,маруся!иди лучше в Декрет!

15:33

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