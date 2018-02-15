Шарапова отказалась от участия в турнире в Дубае

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение отказаться от участия в Dubai Duty Free Tennis Championships, сообщает Sport360. Турнир, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов, стартует 19 февраля.

Россиянка, которой был предоставлен wild card, приняла решение не выступать в ОАЭ из-за болей в предплечье. В первый и последний, на данный момент, раз Шарапова выступила на турнире в Дубае в 2006 году.

Помимо россиянки, от участия в этих соревнованиях отказалась американка Мэдисон Кис. Финалистка US Open-2017 приняла такое решение, сославшись на болезнь.