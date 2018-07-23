Шарапова опустилась на одну строчку рейтинга WTA, Родина поднялась на 8

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке не произошло изменений. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась на 22-ю позицию с 21-й, а самый существенный рост продемонстрировала Евгения Родина. За две недели она поднялась со 120-го места на 84-е.
Рейтинг WTA
Положение на 23-е июля
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) - 7571
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6740
3 (3). Слоан Стивенс (США) - 5463
4 (4). Ангелик Кербер (Германия) - 5305
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4730
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4620
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4485
10 (10). Юлия Гергес (Германия) - 3980...
13 (13). Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 3525...
22 (21). Мария ШАРАПОВА (Россия) - 1953...
28 (29). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1596...
30 (32). Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1500...
57 (55). Елена ВЕСНИНА (Россия) - 990...
84 (92). Евгения РОДИНА (Россия) - 788...
98 (98). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 649
* - положение в предыдущем рейтинге