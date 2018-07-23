Шарапова опустилась на одну строчку рейтинга WTA, Родина поднялась на 8

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке не произошло изменений. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась на 22-ю позицию с 21-й, а самый существенный рост продемонстрировала Евгения Родина. За две недели она поднялась со 120-го места на 84-е.

Рейтинг WTA

Положение на 23-е июля

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) - 7571

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6740

3 (3). Слоан Стивенс (США) - 5463

4 (4). Ангелик Кербер (Германия) - 5305

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5020

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4730

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4620

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4485

10 (10). Юлия Гергес (Германия) - 3980...

13 (13). Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 3525...

22 (21). Мария ШАРАПОВА (Россия) - 1953...

28 (29). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1596...

30 (32). Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1500...

57 (55). Елена ВЕСНИНА (Россия) - 990...

84 (92). Евгения РОДИНА (Россия) - 788...

98 (98). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 649

* - положение в предыдущем рейтинге