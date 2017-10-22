Шарапова опустилась на 60-ю строчку в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 57-й на 60-ю строчку в рейтинге WTA. Во вторник спортсменка проиграла в Москве в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Ранее Шарапова стала победительницей турнира WTA в китайском Тяньцзине.

Другая россиянка Светлана Кузнецова опустилась на 11-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 22 октября

1 (1*). Халеп (Румыния) - 5675 очков

2 (2). Мугуруса (Испания) - 5635

3 (3). Плишкова (Чехия) - 5105

4 (4). Свитолина (Украина) - 5000

5 (5). В. Уильямс (США) - 4642

6 (6). Возняцки (Дания) - 4640

7 (7). Остапенко (Латвия) - 4510

8 (9). Гарсия (Франция) - 3795

9 (10). Конта (Великобритания) - 3610

10 (13). Младенович (Франция) - 2885

11 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2856...

14 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2425...

17 (20). ВЕСНИНА (Россия) - 2195...

24 (28). КАСАТКИНА (Россия) - 1950...

33 (33). МАКАРОВА (Россия) - 1580...

54 (67). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 1070...

60 (57). ШАРАПОВА (Россия) - 1006...

73 (74). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 830...

84 (86). РОДИНА (Россия) - 752

* - положение в предыдущем рейтинге