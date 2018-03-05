09:15 | Теннис — WTA

Шарапова опустилась на 53-е место в чемпионской гонке WTA

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Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему датчанка Каролин Возняцки.

Лучшая среди россиянок, Дарья Касаткина, занимает 11-е место. Анна Блинкова опустилась с 43-й на 51-ю строчку, а Мария Шарапова – с 48-й на 53-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 5 марта

1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2630

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1930

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1625

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1475

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1435

6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1121

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 941

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 820

9 (9). Юлия Гергес (Германия) – 725

10 (10). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 589

11 (11). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 563...

51 (43). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 261...

53 (48). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 241...

56 (50). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 235...

62 (54). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 227...

77 (73). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168

77 (73). Софья ЖУК (Россия) – 168...

98 (93). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 129

*– положение в предыдущем рейтинге

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бабасян Арсен Ноунеймович

Чемпионская гонка нужна для определения лучшей по итогам текущего года. Победительница чемпионской гонки получает автомобиль Порш (или же какой-то иной приз, в зависимости от того, кто спонсирует). Также по Итогам чемпионской гонки определяется восьмёрка для Итогового турнира, а также состав участниц для Итогового турнира В (С 9 по 15 + представительница страны организатора). В начале сезона Чемпионская гонка и рейтинг WTA могут очень сильно разниться, однако ближе к концу года они почти идентичны.)

11:12

kpoxa

shur, спасибо!

10:48

shur

Точнее, рейтинг считается за 52 недели, а чемпионская гонка считается с 01.01 по текущий день.

09:38

shur

Рейтинг WTA и чемпионская гонка WTA два разных рейтинга, kpoxa

09:36

kpoxa

Что-то непонятно - 15-тью минутами ранее написано: " Кузнецова поднялась на 18-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 41-я". А тут - Шарапова - 53-ья. Где правда?

09:28

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