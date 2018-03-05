Шарапова опустилась на 53-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему датчанка Каролин Возняцки.
Лучшая среди россиянок, Дарья Касаткина, занимает 11-е место. Анна Блинкова опустилась с 43-й на 51-ю строчку, а Мария Шарапова – с 48-й на 53-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 5 марта
1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2630
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1930
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1625
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1475
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1435
6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1121
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 941
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 820
9 (9). Юлия Гергес (Германия) – 725
10 (10). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 589
11 (11). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 563...
51 (43). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 261...
53 (48). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 241...
56 (50). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 235...
62 (54). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 227...
77 (73). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168
77 (73). Софья ЖУК (Россия) – 168...
98 (93). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 129
*– положение в предыдущем рейтинге
Бабасян Арсен Ноунеймович
Чемпионская гонка нужна для определения лучшей по итогам текущего года. Победительница чемпионской гонки получает автомобиль Порш (или же какой-то иной приз, в зависимости от того, кто спонсирует). Также по Итогам чемпионской гонки определяется восьмёрка для Итогового турнира, а также состав участниц для Итогового турнира В (С 9 по 15 + представительница страны организатора). В начале сезона Чемпионская гонка и рейтинг WTA могут очень сильно разниться, однако ближе к концу года они почти идентичны.)
11:12
kpoxa
shur, спасибо!
10:48
shur
Точнее, рейтинг считается за 52 недели, а чемпионская гонка считается с 01.01 по текущий день.
09:38
shur
Рейтинг WTA и чемпионская гонка WTA два разных рейтинга, kpoxa
09:36
kpoxa
Что-то непонятно - 15-тью минутами ранее написано: " Кузнецова поднялась на 18-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 41-я". А тут - Шарапова - 53-ья. Где правда?
09:28