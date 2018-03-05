Шарапова опустилась на 53-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло, лидирует по-прежнему датчанка Каролин Возняцки.

Лучшая среди россиянок, Дарья Касаткина, занимает 11-е место. Анна Блинкова опустилась с 43-й на 51-ю строчку, а Мария Шарапова – с 48-й на 53-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 5 марта

1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2630

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1930

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1625

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1475

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1435

6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1121

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 941

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 820

9 (9). Юлия Гергес (Германия) – 725

10 (10). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 589

11 (11). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 563...

51 (43). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 261...

53 (48). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 241...

56 (50). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 235...

62 (54). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 227...

77 (73). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168

77 (73). Софья ЖУК (Россия) – 168...

98 (93). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 129

*– положение в предыдущем рейтинге