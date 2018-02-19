Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга WTA. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го на 43-е место. Ранее она отказалась от участия в турнире в Дубае из-за болей в предплечье.

Лучшей из россиянок по-прежнему остается Светлана Кузнецова, которая идет на 20-й строчке.

Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на 3-е место, украинка Элина Свитолина опустилась на 4-е. Чешка Петра Квитова теперь занимает 10-ю позицию. Первой по-прежнему идет датчанка Каролин Возняцки.

Рейтинг WTA

Положение на 19 февраля

1 (1*). Возняцки (Дания) – 8010 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 7965

3 (4). Мугуруса (Испания) – 6175

4 (3). Свитолина (Украина) – 5910

5 (5). Кар. Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). В. Уильямс (США) – 4277

9 (9). Кербер (Германия) – 3220

10 (11). Квитова (Чехия) – 3086...

20 (19). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2362...

22 (22). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2125

23 (23). ВЕСНИНА (Россия) – 2115

24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 2050...

37 (36). МАКАРОВА (Россия) – 1380...

43 (41). ШАРАПОВА (Россия) – 1247...

86 (85). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 769...

94 (94). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 694.

* положение в предыдущем рейтинге