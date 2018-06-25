Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 25 июня, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг организации. В топ-10 изменений не произошло: лидерство сохраняет румынка Симона Халеп, на второй строчке по-прежнему располагается датчанка Каролин Возняцки, тройку лучших замыкает испанка Гарбинье Мугуруса.
Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина продолжает занимать 14-ю строчку. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 23-й на 24-ю позицию.
Рейтинг WTA
Положение на 25 июня
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) - 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971
10 (10). Мэдисон Киз (США) - 3536...
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3125...
24 (23). Мария Шарапова (Россия) - 1943...
29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596...
35 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1330...
49 (50). Елена Веснина (Россия) - 1060...
57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) - 964.
* - положение в предыдущем рейтинге.