Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 25 июня, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг организации. В топ-10 изменений не произошло: лидерство сохраняет румынка Симона Халеп, на второй строчке по-прежнему располагается датчанка Каролин Возняцки, тройку лучших замыкает испанка Гарбинье Мугуруса.

Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина продолжает занимать 14-ю строчку. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 23-й на 24-ю позицию.

Рейтинг WTA

Положение на 25 июня

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) - 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971

10 (10). Мэдисон Киз (США) - 3536...

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3125...

24 (23). Мария Шарапова (Россия) - 1943...

29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596...

35 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1330...

49 (50). Елена Веснина (Россия) - 1060...

57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) - 964.

* - положение в предыдущем рейтинге.