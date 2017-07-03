Шарапова опустилась на 180-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиян – Светлана Кузнецова – находится на восьмой строчке. Мария Шарапова потеряла одну позицию и теперь занимает 180-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 3 июля

1 (1*). Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 6920

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6855

4 (4). C. Уильямс (США) – 4810

5 (5). Свитолина (Украина) – 4765

6 (6). Возняцки (Дания) – 4550

7 (7). Конта (Великобритания) – 4400

8 (8). Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310

9 (9). Цибулкова (Словакия) – 4010

10 (10). Радваньска (Польша) – 3985...

16 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2831...

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2580...

30 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...

47 (47). МАКАРОВА (Россия) – 1195...

66 (65). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 944...

75 (78). Александрова (Россия) – 804...

80 (83). РОДИНА (Россия) – 752...

180 (179). ШАРАПОВА (Россия) – 310.

* – положение в предыдущем рейтинге