Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась со 124-го на 128-е место в рейтинге. Напомним, что в апреле она возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В ближайшее время она выступит на турнирах в Стэнфорде, Торонто и Цинциннати (везде получив wild card. - Прим. "СЭ").
В первой десятке датчанка Каролин Возняцки сместила с 7-й позиции представительницу Латвии Елену Остапенко. Румынка Симона Халеп по-прежнему занимает первую позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 31 июля
1 (1*). Халеп (Румыния) – 4020 очков
2 (2). Плишкова (Чехия) – 3827
3 (3). Мугуруса (Испания) – 3793
4 (4). В. Уильямс (США) – 3667
5 (5). Свитолина (Украина) – 3570
6 (6). Конта (Великобритания) – 3455
7 (8). Возняцки (Дания) - 3396
8 (7). Остапенко (Латвия) – 3362
9 (9). Младенович (Франция) – 2837
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585...
12 (11). ВЕСНИНА (Россия) – 1725...
14 (13). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1707…
33 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1023...
53 (52). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 740...
54 (53). МАКАРОВА (Россия) – 739...
66 (60). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 611...
73 (72). РОДИНА (Россия) – 586...
124 (120). ШАРАПОВА (Россия) – 310
* – положение в предыдущем рейтинге
marksan
Рейтинг для идиотов! Там я на первом, а там - на 131!
11:06
shpasic
ну, так рейтинг и чемпионская гонка - разные вещи)
10:47
aloveku
новости в панели справа: 10:05/ТЕННИС Шарапова опустилась на 128-е место в чемпионской гонке WTA 09:55/ТЕННИС Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA для ломки мозга )))
10:36