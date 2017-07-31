Шарапова опустилась на 128-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась со 124-го на 128-е место в рейтинге. Напомним, что в апреле она возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В ближайшее время она выступит на турнирах в Стэнфорде, Торонто и Цинциннати (везде получив wild card. - Прим. "СЭ").

В первой десятке датчанка Каролин Возняцки сместила с 7-й позиции представительницу Латвии Елену Остапенко. Румынка Симона Халеп по-прежнему занимает первую позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 31 июля

1 (1*). Халеп (Румыния) – 4020 очков

2 (2). Плишкова (Чехия) – 3827

3 (3). Мугуруса (Испания) – 3793

4 (4). В. Уильямс (США) – 3667

5 (5). Свитолина (Украина) – 3570

6 (6). Конта (Великобритания) – 3455

7 (8). Возняцки (Дания) - 3396

8 (7). Остапенко (Латвия) – 3362

9 (9). Младенович (Франция) – 2837

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585...

12 (11). ВЕСНИНА (Россия) – 1725...

14 (13). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1707…

33 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1023...

53 (52). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 740...

54 (53). МАКАРОВА (Россия) – 739...

66 (60). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 611...

73 (72). РОДИНА (Россия) – 586...

124 (120). ШАРАПОВА (Россия) – 310

* – положение в предыдущем рейтинге