Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась со 120-го на 124-е место в рейтинге. Напомним, что в апреле она возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на 10-й строчке, на ее счету 2585 очков. В первой десятке изменений не произошло, румынка Симона Халеп по-прежнему занимает первую позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 24 июля

1 (1*). Халеп (Румыния) – 4020 очков

2 (2). Плишкова (Чехия) – 3827

3 (3). Мугуруса (Испания) – 3793

4 (4). В. Уильямс (США) – 3667

5 (5). Свитолина (Украина) – 3570

6 (6). Конта (Великобритания) – 3455

7 (7). Остапенко (Латвия) – 3362

8 (8). Возняцки (Дания) – 3216

9 (9). Младенович (Франция) – 2837

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585

11 (11). ВЕСНИНА (Россия) – 1725

13 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1707…

33 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1023...

52 (51). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 740...

53 (52). МАКАРОВА (Россия) – 739...

66 (60). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 611...

72 (70). РОДИНА (Россия) – 586...

124 (120). ШАРАПОВА (Россия) – 310.

* – положение в предыдущем рейтинге