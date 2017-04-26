Шарапова обыграла Винчи в первом матче после дисквалификации

Россиянка Мария Шарапова в двух сетах одолела итальянку Роберту Винчи в первом круге турнира WTA в Штутгарте. Следующей соперницей 30-летней Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова.

Напомним, что это была первая игра спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Винчи (Италия) - 7:5, 6:3