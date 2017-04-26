Шарапова обыграла Винчи в первом матче после дисквалификации

Россиянка Мария Шарапова в двух сетах одолела итальянку Роберту Винчи в первом круге турнира WTA в Штутгарте. Следующей соперницей 30-летней Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова.
Напомним, что это была первая игра спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - Винчи (Италия) - 7:5, 6:3
.@MariaSharapova advances to @PorscheTennis Second round!– WTA (@WTA) 26 апреля 2017 г.
Tops Vinci 7-5, 6-3! #PTGP2017 pic.twitter.com/ivXjFLs8IR
slager
Айртон:) stuart_parsley Я сам удивляюсь с этих букмекеров лохов!)) Ставить надо обязательно, пока такая халява!))-------------бугагагага умора)))))))))))))) чепушилооооо где ты)))))халявааа ты гдеее)))) ищешь бабки чтобы вернуть долг))))) такую халяву ты не могла пропустить)))))
21:44
slager
полный стадион-все пришли ради Марии а теперь посмотрите матч сейчас мугурусы-половина ушла)))
21:39
VictorHeinrich
Машуля, умница ! Трепещите, уроды !!!
21:37
Denis-Ber
браво!
21:35
whistler2012
Маше повезло с первой соперницей. Все-таки Винчи удобная для нее соперница. С Макаровой будет сложнее...
21:35
asd2016
Особенно дави этих, Все время забываю их- Радваньски и Бушар вроде....
21:34
promtex13
Молодец, Мария! Глядя на неё и идут дети в теннис!
21:33
asd2016
Никогда не болел за Машу из-за её поведения. Но, после всего этого нытья некоторых спортсменов по поводу возвращения и wc для Маши, буду за нее болеть. Дави всех.
21:32
Don
Маша молодец, без всяких проблем всякую шушеру выносит)))) Больше года не играла и как ребёнка Винчи сделала) Идите балаболки типа Радвански, Бушар и т.д. тренируйтесь лучше))) Ну что чмочка порадовала тебя Шарапова?)))) Больше года пропустила, а как была лучшей теннисисткой в настоящее время среди женщин, так ей и осталась))) Никакие Керберы, Халепы и прочие холопки и рядом не валялись))) Жалко только брат-допингер бессовестно отнял те титулы, которые могла выиграть Шарапова)
21:32
fireman32
Подача Шараповой просто поражает,как в семнадцать лет).
21:30
belaruss
приятная новость ,молодец Маша!!
21:30
tigana.1982
Отлично!
21:28