Шарапова объяснила пропуск турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что пропустила турнир в Бирмингеме из-за тяжелого грунтового сезона.

- Я решила не участвовать в турнирах, предшествующих Уимблдону из-за длинного и тяжёлого грунтового сезона, - цитирует Шарапову Tennis World USA. - Выступления на Уимблдоне - особенные для меня. Когда я возвращаюсь туда, то чувствую, что являюсь маленькой частью большой истории турнира.

Ранее Шарапова объясняла свое неучастие в турнире в Бирмингеме заботой о своем здоровье.