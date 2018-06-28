Шарапова объяснила пропуск турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что пропустила турнир в Бирмингеме из-за тяжелого грунтового сезона.
- Я решила не участвовать в турнирах, предшествующих Уимблдону из-за длинного и тяжёлого грунтового сезона, - цитирует Шарапову Tennis World USA. - Выступления на Уимблдоне - особенные для меня. Когда я возвращаюсь туда, то чувствую, что являюсь маленькой частью большой истории турнира.
Ранее Шарапова объясняла свое неучастие в турнире в Бирмингеме заботой о своем здоровье.
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https://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/sharapova-ob-otkaze-ot-birmingema-chtoby-ostavatsya-zdorovoy-inogda-nuzhny-neprostye-resheniya-1420770/
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