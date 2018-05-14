Шарапова - о тренировке с Надалем: "Очень нервничала"

Мария Шарапова поделилась в своем аккаунте в Твиттере видео с совместной тренировки с Рафаэлем Надалем, сопроводив его подписью: "Две минуты на корте с богом. Очень нервничала".

Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" потренировалась вместе с десятикратным чемпионом Roland Garros в понедельник в преддверии старта на турнире в Риме. Россиянка сыграет в первом круге с Эшли Барти из Австралии. Надаля во втором раунде ждет встреча либо с соотечественником Фернандо Вердаско, либо с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.