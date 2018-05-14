Шарапова - о тренировке с Надалем: "Очень нервничала"

Мария Шарапова поделилась в своем аккаунте в Твиттере видео с совместной тренировки с Рафаэлем Надалем, сопроводив его подписью: "Две минуты на корте с богом. Очень нервничала".
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" потренировалась вместе с десятикратным чемпионом Roland Garros в понедельник в преддверии старта на турнире в Риме. Россиянка сыграет в первом круге с Эшли Барти из Австралии. Надаля во втором раунде ждет встреча либо с соотечественником Фернандо Вердаско, либо с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 14 мая 2018 г.
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