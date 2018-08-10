Шарапова - о поражении в Монреале: "Я просто действовала неправильно"

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение в третьем круге турнира в Монреале. В двух сетах она уступила француженке Каролин Гарсии – 3:6, 2:6.

– У меня было немного шансов во втором сете, я просто действовала неправильно, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – Думаю, Гарсия играла очень хорошо: действовала правильно и последовательно, била глубоко, хорошо подавала. Все то, что я делала не очень хорошо.

Гастия в следующем круге турнира встретится с румынкой Симоной Халеп, которая переиграла американку Винус Уильямс.