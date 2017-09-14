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11:47 | ТЕННИС — WTA

Шарапова - о бывших бойфрендах: "Они все классные, поэтому я больше не с ними"

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Российская теннисистка Мария Шарапова в рамках тура в поддержку автобиографии ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах. Ранее 103-я ракетка мира презентовала книгу "Неудержимая".

Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами. Димитров, Вуячич, Роддик...

– А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними, – сказала Шарапова.

Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас вы с кем-нибудь встречаетесь?

– Постоянно – нет.

"Неудержимая" выходит в свет. Шарапова представила автобиографию

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Bache Gabrielsen

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