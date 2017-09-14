Шарапова - о бывших бойфрендах: "Они все классные, поэтому я больше не с ними"

Российская теннисистка Мария Шарапова в рамках тура в поддержку автобиографии ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах. Ранее 103-я ракетка мира презентовала книгу "Неудержимая".
– Вы встречались с несколькими профессиональными спортсменами. Димитров, Вуячич, Роддик...
– А мы собираемся оглашать весь список? Можно уже закончить? Они не заслужили этой чести! На самом деле, это неправда. Они все классные. Поэтому я больше не с ними, – сказала Шарапова.
– Мне немного неудобно это спрашивать, но сейчас вы с кем-нибудь встречаетесь?
– Постоянно – нет.
"Неудержимая" выходит в свет. Шарапова представила автобиографию
Sharapova about Dimitrov, Andy Roddick and other ex boyfriends😂 pic.twitter.com/jK2w4778K1– dupla greska (@duplagreska) 14 сентября 2017 г.
Bache Gabrielsen
Замуж вам пора, барыня...
11:53