Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова не была включена в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии издания Forbes. Она не вошла в рейтинг впервые с 2005 года. Напомним, что теннисистка вернулась на корт в апреле после 15-месячной дисквалификации. Она приняла участие в турнирах в Штутграте, Мадриде и Риме, после чего пропустила два месяца из-за травмы.

Первое место в рейтинге сохранила американка Серена Уильямс, которая за год заработала 27 миллионов долларов. В апреле она приостановила выступления в связи с беременностью. На втором месте расположилась немка Ангелик Кербер (12,6 миллионов).

В пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок также попали американская автогонщица Даника Патрик (12,2 млн), бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи (11) и теннисистка Винус Уильямс (10,5). Еще пять мест рейтинга заняли теннисистки Гарбинье Мугуруса (7,7), Каролин Возняцки (7,5), Агнешка Радванска (7,3), Эжени Бушар (7,1) и Симона Халеп (6,2).