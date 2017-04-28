Шарапова не стала отвечать на вопрос о мельдонии, назвав его неуместным

Россиянка Мария Шарапова на пресс-конференции после победы в четвертьфинале турнира в Штутгарте над Анетт Контавейт из Эстонии не стала отвечать на вопрос о мельдонии.

У теннисистки поинтересовались, были ли расстроены ее родные из-за того, что она не говорила им о приеме мельдония. Шарапова выслушала вопрос, назвала его неуместным и попросила перейти к следующему, чтобы не завершать пресс-конференцию на этой теме.

Победе над Контавейт стала для Шараповой третьей в третьем матче после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

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