Шарапова не доиграла матч с Соболенко из-за травмы бедра

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира WTA Шэньчжэне (Китай) против белоруски Арины Соболенко . Как сообщает WTA Insider, официальная причина отказа от продолжения борьбы - травма левого бедра.
При счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы россиянка решила прекратить борьбу. К тому моменту теннисистки провели на корте один час и 20 минут.
В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) - Ван Яфань (Китай).
Official reason for Maria Sharapova’s retirement: Left thigh injury. #ShenzhenOpen– WTA Insider (@WTA_insider) 4 января 2019 г.
Дополнительная информация
Загрузка...