Шарапова не доиграла матч с Соболенко из-за травмы бедра

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира WTA Шэньчжэне (Китай) против белоруски Арины Соболенко . Как сообщает WTA Insider, официальная причина отказа от продолжения борьбы - травма левого бедра.

При счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы россиянка решила прекратить борьбу. К тому моменту теннисистки провели на корте один час и 20 минут.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) - Ван Яфань (Китай).