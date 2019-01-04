11:13 | Теннис — WTA

Шарапова не доиграла матч с Соболенко из-за травмы бедра

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Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть матч 1/4 финала турнира WTA Шэньчжэне (Китай) против белоруски Арины Соболенко . Как сообщает WTA Insider, официальная причина отказа от продолжения борьбы - травма левого бедра.

При счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы россиянка решила прекратить борьбу. К тому моменту теннисистки провели на корте один час и 20 минут.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) - Ван Яфань (Китай).

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/WTA_insider/status/1081076824552001537

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