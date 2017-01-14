15:40 | ТЕННИС — WTA

Шарапова не будет проводить выставочные матчи до возвращения на корт

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Российская теннисистка Мария Шарапова не планирует проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 29-летняя спортсменка вернется 26 апреля на турнире в Штутгарте. Шарапова, дисквалификация которой истекает 25 апреля 2017 года, примет участие в ежегодном Porsche Tennis Grand Prix. На нем спортсменка побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941165

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