Шарапова не будет проводить выставочные матчи до возвращения на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова не планирует проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что 29-летняя спортсменка вернется 26 апреля на турнире в Штутгарте. Шарапова, дисквалификация которой истекает 25 апреля 2017 года, примет участие в ежегодном Porsche Tennis Grand Prix. На нем спортсменка побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.