Шарапова направит доходы от продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова направит все доходы от продажи в интернете конфет и шоколада своей марки в фонд помощи Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов "Ирма" и "Мария". Фонд создан пуэрто-риканской теннисисткой Моникой Пуиг.
- Менее 12 месяцев назад я посетила прекрасный остров Пуэрто-Рико для выставочного матча Моники Пуиг, - написал Шарапова в Фейсбуке. - Я влюбилась в этот остров, его людей и культуру. На расстоянии просто ужасно видеть, как пострадал остров и его люди.
Я слежу за невероятной работой Моники для острова. Буду продолжать поддерживать ее работу по сбору средств. Все доходы от продажи товаров с сайта до конца года будут направляться в фонд Моники.
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Chingizid
Да засуньте себе в одно место этих нигр.
19:52
Slim Taller
Помогите пуэрто-риканцам,купите конфеты у Шараповой.
19:43
Жорик Вартанов
Маша а ты приедь на родину свою, посмотри на ребятишек детдомовских, если у тебя конечно есть родина
19:43