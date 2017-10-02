Шарапова направит доходы от продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова направит все доходы от продажи в интернете конфет и шоколада своей марки в фонд помощи Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов "Ирма" и "Мария". Фонд создан пуэрто-риканской теннисисткой Моникой Пуиг.

- Менее 12 месяцев назад я посетила прекрасный остров Пуэрто-Рико для выставочного матча Моники Пуиг, - написал Шарапова в Фейсбуке. - Я влюбилась в этот остров, его людей и культуру. На расстоянии просто ужасно видеть, как пострадал остров и его люди.

Я слежу за невероятной работой Моники для острова. Буду продолжать поддерживать ее работу по сбору средств. Все доходы от продажи товаров с сайта до конца года будут направляться в фонд Моники.