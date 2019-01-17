Шарапова намерена сыграть три выставочных матча в России

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад сообщил, что российская теннисистка намерена сыграть три выставочных матча в России в 2020 году.
Шарапова в данный момент выступает на первом в сезоне турнире "Большого шлема" в Австралии, где в третьем круге сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
- Собирается ли Мария провести три выставочных матча в России? Да, надеюсь, что вместе мы сможем провести этот тур. Переговоры пока на самых ранних стадиях, - цитирует Айзенбада "РИА Новости".
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