Шарапова намерена сыграть три выставочных матча в России

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад сообщил, что российская теннисистка намерена сыграть три выставочных матча в России в 2020 году.

Шарапова в данный момент выступает на первом в сезоне турнире "Большого шлема" в Австралии, где в третьем круге сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.

- Собирается ли Мария провести три выставочных матча в России? Да, надеюсь, что вместе мы сможем провести этот тур. Переговоры пока на самых ранних стадиях, - цитирует Айзенбада "РИА Новости".