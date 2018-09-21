Шарапова и стул. Как теннисистка проводит отпуск

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая больше не выступит в нынешнем году, в своем Инстаграме поделилась роликом с отпуска.

Россиянка посетила выставку немецкого художника Урса Фишера в Нью-Йорке. Его творчество многогранно: он занимается и живописью, и скульптурой, и коллажами, и инсталляциями. Наиболее известные из его работ – инсталляции, которые разрушают или изменяют пространство вокруг себя.

На ролике Шарапова позирует со стулом, который внезапно начал двигаться и объехал теннисистку с нескольких сторон.

- Провела вечер с игривым стулом, - написала спортсменка под постом в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.