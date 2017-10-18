Шарапова и Пуиг на следующей неделе посетят Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова вместе в пуэрториканкой Моникой Пуиг на следующей неделе отправится в Пуэрто-Рико, пострадавший от ураганов "Ирма" и "Мария". Ранее Шарапова сообщила, что направит все доходы от продажи в интернете конфет и шоколада своей марки в фонд помощи Пуэрто-Рико, созданный Пуиг.

– Мы с Шараповой отправимся в Пуэрто-Рико в понедельник и обе постараемся помочь. Мне нравится, что она пытается сделать свой вклад после теплого приема, оказанного ей в Пуэрто-Рико, – приводит Insideout-Tennis слова Пуиг. – Уверена, что ее встретят с распростертыми объятиями. Мы постараемся сделать все, чтобы помочь острову.

Напомним, вчера Шарапова проиграла Магдалене Рыбариковой из Словакии в первом круге "ВТБ Кубка Кремля".