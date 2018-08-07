Шарапова доиграет матч с Каратанчевой завтра

Матч первого круга турнира WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale между россиянкой Марией Шараповой и болгаркой Сесиль Каратанчевой, который был прерван из-за дождя, будет доигран завтра. При счете 4:1 в пользу российской теннисистки судьи в первый раз остановили игру, так как начался сильный дождь, а спустя пару часов матч возобновили. Однако, соперницы не успели доиграть гейм, как вновь начался дождь и игру остановили во второй раз. Позже было объявлено о переносе игры на завтра.