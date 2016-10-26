18:44 | ТЕННИС — WTA

Шамиль Тарпищев: "Ждать результата от Шараповой сразу не стоит"

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев отметил, что участие Марии Шараповой в выставочном турнире в декабре пойдет ей на пользу. Также он отметил, что россиянке потребуется около года, чтобы вернуть свои позиции в рейтинге. Напомним, что Шарапова дисквалифицирована до 26 апреля 2017 года за употребление мельдония и до этого времени не может выступать в официальных турнирах.

– У женщин ниже "полтинника" в рейтинге текучка довольно большая, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Кто-то замуж выходит и становится домохозяйкой, кто-то еще что-то... Но, думаю, движение снизу вверх у Шараповой все равно займет около года.

Любая соревновательная практика лучше тренировок. Чем больше Шарапова сыграет, тем лучше. Степень ее готовность зависит только от нее самой. Тут важна готовность не только физическая, но и психологическая.

Впрочем, она всегда была психологически устойчивой, и для нее главное – не потерять быстроты передвижения. В любом случае после ее официального возвращения нужно пару месяцев, чтобы вработаться. Сразу результата ждать не стоит.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161026/1111357486.html

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


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