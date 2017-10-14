Шамиль Тарпищев: "Вызывает опасения, что Шарапова играет третий турнир подряд"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил опасения по поводу состояния Марии Шараповой, получившей wild card в основную сетку "ВТБ Кубка Кремля". В первом круге турнира бывшая первая ракетка мира сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

- Никаких сложностей в переговорах с Шараповой у нас не бывает. Она хотела сыграть на "ВТБ Кубке Кремля". Вызывает опасения, что она играет третий турнир подряд. Может не выдержать в физическом плане. Плюс долгий перелет из Китая и пять часов разницы во времени с Пекином могут создать дополнительные сложности для Маши. (Мария НИКУЛАШКИНА)

В этом году "ВТБ Кубок Кремля" проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.