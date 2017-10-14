Шамиль Тарпищев: "Вызывает опасения, что Шарапова играет третий турнир подряд"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил опасения по поводу состояния Марии Шараповой, получившей wild card в основную сетку "ВТБ Кубка Кремля". В первом круге турнира бывшая первая ракетка мира сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
- Никаких сложностей в переговорах с Шараповой у нас не бывает. Она хотела сыграть на "ВТБ Кубке Кремля". Вызывает опасения, что она играет третий турнир подряд. Может не выдержать в физическом плане. Плюс долгий перелет из Китая и пять часов разницы во времени с Пекином могут создать дополнительные сложности для Маши. (Мария НИКУЛАШКИНА)
В этом году "ВТБ Кубок Кремля" проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.
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whistler2012
Michelangelo.ru, с каких пор Рыбарикова стала сложным соперником?
14:01
Michelangelo.ru
Рыбарикова сложный соперник для первого круга. Хотелось бы, чтобы Маша взяла титул и в Москве, тем более Кузнецова снялась - хороший задел чтобы летом следующего года вернуть себе звание первой ракетки мира
13:45
whistler2012
А ты, шесть пней, все никак не угомонишься?
13:36
Бней Иегуда
Ну канэшна.)) Матчи с Пэн Шуаями и Соболенко такие напряжённые, что сердечко без мельдония может не выдержать.))
13:12
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Соломки решил заранее постелить, на случай облома????
12:58