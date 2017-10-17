Шамиль Тарпищев: "Вылет Шараповой не скажется на посещаемости "ВТБ Кубка Кремля"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен в том, что проигрыш российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" не повлечет за собой снижение посещаемости турнира.

Шарапова уступила в первом круге турнира словачке Магдалене Рыбариковой – 6:7 (3:7), 4:6. Россиянка попала на "ВТБ Кубок Кремля", получив от организаторов специальное приглашение.

– Наши любители тенниса в большинстве ходят на своих спортсменов, в отличие от европейцев. Если наши ребята пройдут дальше, то публика пойдет на них, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Это днем столько людей пришло на Шарапову, публика "разорвала" бы стадион, если бы встреча проходила вечером. Народ будет ходить, интерес не упадет, потому что чем дальше, тем интереснее, болельщики уже соскучились по теннису.

Жаль, что у Хачанова травма, но есть Рублев, который может далеко пройти при нормальной игре, тот же Медведев может сыграть, но у него сейчас проблемы роста. У нас появились молодые звездочки, на которых народ пойдет. Плохо, конечно, что Касаткина и Павлюченкова попали друг на друга уже в первом круге.

Я ранее подчеркивал, что Маша может не выиграть. Важно, чтобы была удача, но она от Шараповой отвернулась – Маша не взяла два брейк-пойнта при счете 4:4 в первом сете, потом не попала пару раз на тай-брейке при счете 2:0. Трагедии нет, она просто не успела адаптироваться, ее и так "колбасит", судя по перепадам в игре, а здесь еще плюс разница во времени, другое покрытие (по сравнению с турниром в Китае. – Прим. "СЭ").

Шарапова проиграла из-за резаных ударов под левую руку, также было много брака на приеме подачи, Маша никак не могла попасть по крученому мячу и атаковать с него. Ей все равно надо наиграться, ей еще надо матчей 20-30, чтобы нервная система "улеглась". Пока мало времени прошло, но спустя определенное количество матчей брака будет меньше. Нет еще синхронности действий, которая говорит о стабильности, все это появится, нужно только наиграться.