Шамиль Тарпищев: "Все турниры будут рады видеть Шарапову"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что репутация российской теннисистки Марии Шараповой на самом высоком уровне, она будет желанной на каждом турнире. Спортсменка проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля в Штутгарте.

- Несомненно, все турниры будут рады видеть Шарапову. По поводу ее участия в крупнейших турнирах не стоит беспокоиться, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Она всегда желанна, не дискредитировала себя. Все, что произошло ранее - ошибка ее менеджмента. В этой ситуации ее репутация сейчас на самом высоком уровне, она будет желанной на всех турнирах.

Да, Мария начнет с нуля, что касается рейтинга. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что реальность такова, что с wild card на крупных турнирах она быстро окажется в районе первой сотни, а там ей уже будет гораздо легче

"Вернется ли она на прежний уровень - вопрос функциональный, физический. Она несомненно вернется, хотя уровень женского тенниса в силовом плане вырос, появилось много молодых амбициозных спортсменок, которые ей будут составлять конкуренцию. Вопрос в самой Шараповой. С позиции психологии волноваться не за что, потому что у нее характер спортивный. Она столько вытащила за счет характера! Так что вопрос только в физике, прежде всего, в быстроте передвижения. Она будет среди ведущих в мире.

Шарапова вернется на корт 26 апреля в Штутгарте