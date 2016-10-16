17:21 | ТЕННИС — WTA

Шамиль Тарпищев: "Веснина и Макарова могут выиграть итоговый турнир года"

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Елена Веснина и Екатерина Макарова способны побороться за победу в парном разряде на итоговом турнире года. Для российского дуэта это четвертое подряд выступление на турнире. В 2013 году они дошли до финала.

- В конце года, если Веснина и Макарова будут без травм и в полном порядке, то они имеют все шансы победить на итоговом турнире, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Турнир серии "Мастерс" сложнее выиграть, чем Олимпийские игры, по причине того, что пары не представляют нации, они смешанные. Естественно, соревнования сложные, но если у нашей пары не будет травм и усталости, накопившейся к концу года, то им вполне по силам выиграть турнир в Сингапуре.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3708948

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