Шамиль Тарпищев: "В состав участников Кубка Кремля войдут игроки из первой десятки рейтинга ATP и WTA"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что россиянка Светлана Кузнецова выступит на Кубке Кремля-2017 в октябре. Он также добавил, что на турнир также могут попасть несколько игроков из первой десятки мужского и женского рейтингов.

Отметим, что Кузнецова является победительницей Кубка Кремля на протяжении двух последних лет.

– Кузнецова заявилась на Кубок Кремля. Я разговаривал с ней, она точно будет играть, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Я думаю, что этот турнир по составу будет посильнее предыдущих. Не стоит к тому же забывать, что есть wild card, и уверен, что в составе еще будет пополнение, связанное с теми людьми, которые не смогут войти в восьмерку сильнейших и попасть на итоговый турнир года. Думаю, что еще пара человек у мужчин и женщин могут добавиться из мировой десятки.

Кубок Кремля пройдет с 14 по 22 октября в Москве.