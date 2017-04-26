Шамиль Тарпищев: "В элиту мирового тенниса Шарапова вернется где-то через полгода"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Мария Шарапова способна выйти на своей прежний уровень через полгода. В среду в 19:30 по московскому времени россиянка сыграет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации. Первой соперницей Шараповой будет 34-летняя итальянка Роберта Винчи.

– Все мы, конечно, заждались возвращения Шараповой, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Ее возвращение на корт – важное событие, но главный вопрос в том, как быстро она вернет свою форму, как быстро вернется к игровому ритму. Думаю, на топовый уровень, в элиту мирового тенниса Шарапова вернется где-то через полгода. Сразу ожидать от нее успехов и побед вряд ли придется.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Шараповой