Шамиль Тарпищев: "Успех Весниной и Макаровой - это большая победа российского тенниса"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил радость по поводу победы Елены Весниной и Екатерины Макаровой в парном разряде на итоговом турнире WTA. В финале россиянки обыграли американку Бетани Маттек-Сандс и чешку Люси Шафаржову со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

– Макарова и Веснина учли ошибки, допущенные в полуфинале US Open против этих соперниц. Сегодня они реально лучше держали свою подачу, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Они не давали соперницам спокойно играть на перехватах, а сами играли разнообразно и позиционно лучше. Эта победа закономерна. Это реально большая победа для российского тенниса. Молодцы, они здорово сыграли!

Жаль только, что общедоступное телевидение в России не показало такую победу. Это самое печальное. Теннис в России действительно любят и ходят на него. "Кубок Кремля", например, посетило 68 тысяч зрителей.

Я бы хотел, чтобы пара Веснина/Макарова подольше существовала. На примере этих девочек молодежь надо обучать парной комбинации. Они выиграли все, что можно. В плане физической нагрузки в паре проще, чем в одиночке. Там не такие затяжные розыгрыши очка. Как правило, в паре играют до 35 лет спокойно. Но все зависит только от Макаровой и Весниной, как долго будет выступать этот победный тандем.