Шамиль Тарпищев: "Участие Шараповой в турнире в Санкт-Петербурге сомнительно"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Мария Шарапова вряд ли примет участие в стартующем в конце января турнире в Санкт-Петербурге. По его словам, россиянка, скорее всего, сделает акцент на соревнования, которые будут проходить в США.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 29 января по 4 февраля.

– Мое мнение таково – участие Марии Шараповой в турнире в Санкт-Петербурге все же очень сомнительно, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – В силу того, что у нее концентрация все-таки сделана на американские турниры. И такие перелеты очень сложны.

Тем более что ей сейчас надо набирать рейтинговые очки и, конечно, больше нужно играть в домашней обстановке.