Шамиль Тарпищев: "У Шараповой высокие шансы выступить на ВТБ Кубке Кремля"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова находится в хорошей физической форме. Тарпищев также добавил, что шансы на участие российской теннисистки на ВТБ Кубке Кремля довольно высоки.

– Я думаю, что шансы у Шараповой большие шансы выступить на ВТБ Кубке Кремля, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Потому что она сейчас нормально играет, у нее не такие нагрузочные матчи, и она реально должна быть в полуфинале турнира в Китае. До полуфинала я не вижу у нее проблем. Поэтому я надеюсь, что она будет играть в Москве. Все будет ясно после завершения турнира.

У нее сейчас все нормально, физически она готова, но понятно, что психика у нее прыгает. Но это в силу того, что на тренировках-то психику не отработаешь, надо наиграться. Все идет нормально и думаю, что если бы не травма, Мария была бы уже в двадцатке сильнейших.