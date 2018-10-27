Шамиль Тарпищев: "Стивенс должна обыгрывать Свитолину"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что американка Слоан Стивенс выиграет Итоговый турнир WTA. В финале ее соперницей будет украинка Элина Свитолина.

- По качеству игры Стивенс точно в тройке лучших теннисисток в мире. Но сконцентрировано она играет не на всех турнирах, может, это и хорошо, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - Но в тех турнирах, по ходу которых она выступает сконцентрировано, когда она в форме, то играет в финалах. В тактическом плане она хороша, в стабильности, показывает качественный теннис. Но говорить о том, что она лидер женского тенниса, я бы не стал. Считаю, что она должна обыгрывать Свитолину, исходя из уровня тенниса.