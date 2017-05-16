Шамиль Тарпищев: "Шарапову должны были пригласить на Roland Garros"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает неправильным решение организаторов Roland Garros не давать wild card бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой и призвал теннисистку не обращать внимания на подобные моменты. 30-летняя россиянка – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции.

– Французская федерация тенниса может принимать любые решения, но я лично считаю, что это неправильно – человек, который дважды выигрывал Roland Garros, заслуживает wild card, – сказал Тарпищев. – Ясно, что здесь решающую роль сыграла история с мельдонием, но организаторы должны были учесть, что это ошибка не Маши, а, прежде всего, ее менеджмента. Мне кажется, Шарапову должны были приглашать – у нее в остальном безупречная репутация и она может быть примером для подражания любого спортсмена.

– Как Марии быть дальше?

– Сейчас она по рейтингу уже войдет в топ-200 и сможет попасть на ряд турниров без отбора или получения wild card. Ей надо поиграть полгода, провести 30-40 матчей, чтобы набрать спортивную форму, и все будет нормально. Я бы вообще не обращал внимания, куда дают приглашения, куда не дают. Это не имеет никакого значения. Хотя отборочные матчи я бы на ее месте не играл. Если ей не дадут wild card в основную сетку Уимблдона, на котором она тоже побеждала, я бы не стал участвовать в квалификации. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что 26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.

Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь, директор грунтового турнира "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.

Добавим, что во вторник вечером Шараповой предстоит матч второго круга на турнира в Риме против хорватки Мирьяны Лучич-Барони.

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