Шамиль Тарпищев: "Шараповой выгодно выступление на Кубке Кремля с точки зрения рейтинга"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что россиянке Марии Шараповой выгодно участие в Кубке Кремля с точки зрения рейтинга. Турнир пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

- Марии по силам закончить этот год в середине первой сотни, - цитирует ТАСС Тарпищева. - С этой точки зрения ей нужно играть во всех турнирах до конца сезона, и участие в Кубке Кремля ей выгодно. Но о том, сыграет она в Москве или нет, станет ясно после ее выступления в Китае.