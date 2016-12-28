Шамиль Тарпищев: "Шараповой надо быть готовой к тому, что трибуны будут против нее"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев пожелал российской теннисистке Марии Шараповой справиться с давлением, которое будет оказываться на нее после возвращения в спорт. Шарапова была дисквалифицирована на два года (от 26 января) за употребление запрещенного препарат мельдония. После апелляции в CAS, дисквалификация была сокращена до 15 месяцев, и на корт она сможет вернуться 26 апреля.

– Мне жаль, что затянулась эта неоправданная дисквалификация, - цитируют "Известия" Тарпищева. - Это чистой воды ошибка ее менеджмента. Жалко потерянный год. Возвращаться всегда сложно, особенно в психологическом плане. Маше надо быть готовой к тому, что трибуны будут против нее. Хочу пожелать ей, когда она начнет играть в апреле, побыстрее избавиться от психологического пресса, который на нее навалился.