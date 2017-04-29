Шамиль Тарпищев: "Шараповой можно поставить большой плюс"

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянке Марии Шараповой за выступление в турнире в Штутгарте можно поставить большой плюс, но ей не хватило психологической устойчивости в полуфинале.

30-летняя теннисистка смогла выйти в финал турнира, проиграв француженке Кристине Младенович. Турнир в Штутгарте стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребления мельдония, она обыграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.

– За турнир можно поставить большой плюс, молодец, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Надо так же продолжать. В полуфинальном матче первый сет она провела почти идеально, и надо было во втором доводить до победы, когда выиграла подачу соперницы. Можно сказать, не хватило удачи. Младенович же адаптировалась по ходу матча к стилю Шараповой. И опять же, о чем мы говорили раньше, Шараповой не хватило психологической устойчивости.

"СЭ" вел трансляцию поединка Шараповой и Младенович.