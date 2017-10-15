Шамиль Тарпищев: "Шарапова заслуженно и логично победила Соболенко"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Мария Шарапова логично обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в финале турнира в Тяньцзине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8). По словам Тарпищева, россиянке будет сложно играть в первых кругах "ВТБ Кубка Кремля" в Москве из-за акклиматизации.

– Можно сказать, что Шарапова идет по восходящей. В финале она и подавала лучше, и играла стабильнее – победу одержала логично и заслуженно, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Учитывая разницу во времени, акклиматизацию, конечно, Шараповой придется тяжело в первых кругах в Москве: она прилетит во вторник, и во вторник ей уже играть. Это тяжело, но именно поэтому мы поставили ее матч на дневное время.

Напомним, ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.